Cluj: Multi zic ca e "PISI", dar are arma in rastel, a stat prin munti, si nu ar fugi din Romania in caz de razboi. Mesajul Rocsanei - FOTO

O clujeanca aflata in prima linie de ajutorare a refugiatilor din Ucraina a spus ca nu ar parasi Romania, nici daca ar fi razboi. Roscana Contras are pregatire de paramedic, "arma buna in rastel, am atatia ani petrecuti pe munti, mi-as gasi utilitate!!".Rocsana Contras conduce un grup clujean care a ajutat sute de refugiatiDe la inceputul razboiului din Ucraina, Rocsana Contras a mobiliat un grup de persoane care s-a ocupat de trimiterea de ajutoare la vama Sighetu Marmatiei. Personal a fost ... citeste toata stirea