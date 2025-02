Cluj-Napoca, aproape de a incepe constructia unei noi scoli: au trecut 4 ani de cand a inceput proiectul

Cluj-Napoca este un oras in continua extindere, dar in ciuda cresterii masive care a influentat cartierele localitatii, nicio scoala publica nu a fost construita de la zero, chiar daca unele au fost renovate si modernizate. Noua scoala care va fi construita in cartierul Buna Ziua este aproape de a avea un constructor desemnat, la patru ani de cand proiectul a fost propus de USR.Intr-o emisiune live a Ziua de Cluj, primarul Emil Boc a declarat ca au fost depuse zece oferte in licitatia pentru ... citește toată știrea