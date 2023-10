Unul dintre factorii care trebuie luati in considerare cand alegem sa ne mutam intr-un oras este siguranta acestuia. Cinci orase din Romania sunt in top 100 la nivel mondial.Conform clasamentului realizat de Numbeo, cea mai buna clasare a obtinut-o orasul Cluj-Napoca, care ocupa pozitia cu numarul 25 in acest top.Acesta este urmat de un alt oras important al Romaniei, Timisoara, care ocupa locul 32.Brasovul este alt oras in care cetatenii se simt in siguranta, ocupand pozitia 54. Capitala ... citeste toata stirea