Cluj-Napoca, cele mai mari chirii din tara la garsoniere si apartamente cu doua camere. Vezi un tabel comparativ cu Top 10 orase

Site-ul de anunturi imobiliare Storia al OLX a publicat un raport privind chiriile in marile orase pentru luna mai 2024 si o comparatie cu aceeasi luna a anului trecut.Au fost analizate zece orase, per total inregistrandu-se o crestere a preturilor de 12% fata de anul 2023. Raportat la luna anterioara, aprilie 2024, preturile pe ansamblul acestor zece orase analizate au scazut cu 1%, un pret mediu pentru toate tipurile de apartamente fiind in mai 2024 de 495 euro.In mai 2024, preturile medii ... citește toată știrea