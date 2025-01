Cluj-Napoca devine mai sigur pe timpul noptii

Consiliul local Cluj-Napoca a aprobat in cea mai recenta intalnire a sa un proiect prin care urmareste sa creasca siguranta pe strazi in timpul noptii. Numele proiectului este "2gether: a Nightlife To Enjoy", 2Nite pe scurt, iar bugetul de peste 83.000 de euro va fi finantat in mare masura de catre Uniunea Europeana.Conform hotararii votate, autoritatile locale vor sa creasca siguranta publica a orasului prin mai multe obiective secundare, pe care s-a angajat sa le atinga:Implicarea ... citește toată știrea