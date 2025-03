Cluj-Napoca devine noul paradis pentru straini. Ce a gasit un tanar care vrea sa plece din Brazilia!

Un utilizator de pe Reddit din Brazilia a discutat despre posibilitatea de a se muta in Romania, considerand orasul Cluj-Napoca pentru mai multi factori: costul de trai mai scazut decat in alte tari europene, clima mai blanda si un mediu prietenos cu strainii.In discutie, utilizatorul a intrebat despre preturile la chirii si piata muncii IT, fiind interesat de joburi in domeniul dezvoltarii web."Salutare tuturor, sunt din Brazilia si recent m-am gandit sa ma mut in Romania. Evident, aceasta ... citește toată știrea