Cluj-Napoca e singura unitate administrativ-teritoriala din Cluj care azi depaseste pragul de 3,5 cazuri de infectie cu coronavirus la mia de locuitori, dupa cum arata datele Directiei de Sanatate Publica.Astfel, incidenta infectiei cu coronavirus e azi in Cluj-Napoca de 3,53 cazuri la mia de locuitori, in scadere de la 4,56 in urma cu aproape o saptamana. Aceata inseamna un numar de sub 1.200 de cazuri ... citeste toata stirea