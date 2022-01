Cluj-Napoca este primul mare oras din Romania care intra in scenariul rosu in valul 5. Elevii vor invata online

Cluj-Napoca este cel mai mare oras din tara unde rata incidentei a trecut de 5 cazuri la mia de locuitori.Judetul Cluj este primul judet din tara in scenariul rosu in acest nou val, iar municipiul Cluj-Napoca a trecut de incidenta de 5 la mie.In aceste conditii, unitatile de invatamant unde gradul de vaccinare in randul angajatilor este mai mic de 60% au trecut in online.In Cluj Napoca, 5 unitati de invatamant sunt online unde sunt vaccinati sub 60% din dascali.De asemenea, in oras au ... citeste toata stirea