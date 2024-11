Cluj-Napoca, exemplu pentru orasele din intreaga tara! Investitie de aproape 100 de milioane de lei pentru o instalatie unica in Romania

Cluj-Napoca da tonul schimbarii in Romania, avand in vedere ca s-au finalizat lucrarile la prima instalatie de uscare si valorificare a namolului provenit din epurarea apelor uzate.Aceasta importanta lucrare, ce vizeaza valorificarea termica a namolului de exploatare, a fost finalizata in cadrul proiectului major POIM/PDD in valoare de 404 milioane Euro, atras si derulat de Compania de Apa "Somes" S.A. operator regional in cadrul caruia forul administrativ judetean detine calitatea de actionar ... citește toată știrea