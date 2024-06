Cluj-Napoca, Floresti, Baciu sunt sub apa! Furtuna a inundat nenumarate strazi din oras. Copaci cazuti pe Eroilor si Dorobantilor! VIDEO FOTO

Tot orasul Cluj-Napoca si zona metropolitana sunt afectate de furtuna care a avut loc la ora 20.00. Clujenii au postat imagini cu strazi acoperite de ape in centrul orasului, in cartiere dar si in Floresti.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta anunta ca "Pompierii din cadrul Detasamentelor 1 si 2 Cluj-Napoca au fost solicitati sa scoata apa din imobile de pe strada Transilvaniei din ... citește toată știrea