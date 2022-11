Cluj-Napoca, in topul oraselor cu sume enorme alocate pentru beculetele de Craciun! Primaria lui Boc nu face economie de Sarbatori

Municipiul Cluj-Napoca cheltuie in acest an aproape 1,2 milioane de lei pe iluminatul festiv. Cluj-Napoca se numara astfel intre orasele care cheltuie cel mai mult pe beculetele de Craciun in anul 2022. Asta in timp ce de cateva luni administratia Boc a vorbit constant despre reducerea bugetelor din mai multe sectoare, din cauza scumpirilor la energie.In fruntea listei cu orasele care cheltuie sume uriase de bani pentru "feeria" sarbatorilor de iarna, Clujul este surclasat doar de doua orase, ... citeste toata stirea