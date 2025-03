Cluj-Napoca la standarde occidentale: 500 de noi locuri de parcare MODERNE pentru biciclete. Cum arata si unde sunt amplasate VIDEO

Primarul Emil Boc a anuntat finalizarea a inca 500 de locuri de parcare moderne (acoperite si securizate) pentru biciclisti in cartierele orasului Cluj-Napoca. Numarul total al locurilor de acest fel se ridica acum la aproape 1500, grupate in 29 de parcari."Cluj-Napoca este si orasul mobilitatii alternative la masina si ne bucuram de faptul ca foarte multi clujeni au ales bicicleta ca mijloc alternativ si utilizeaza bicicleta in municipiul Cluj-Napoca. Anul acesta am finalizat inca 10 parcari ... citește toată știrea