Un motociclist a fost ranit in urma unui accident de circulatie produs vineri seara, in jurul orei 21.30, in Grigorescu.La data de 28 aprilie a.c., in jurul orei 21.30, politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca au fost sesizati pentru a interveni la un accident de circulatie, produs la intersectia strazilor General Eremia Grigorescu si Traian Grozavescu.Din primele cercetari ... citeste toata stirea