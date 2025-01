,,Cluj-Napoca nu e cosul tau de gunoi" - Soferita din Cluj, filmata in timp ce arunca gunoaie pe geam - VIDEO

O soferita a fost filmata in Piata Cipariu in timp ce isi arunca chistocul tigarii pe geam.Totul a fost filmat de camera de bord a unui sofer care se afla in trafic, imaginile fiind postate pe un grup destinat soferilor din Cluj.,,E frumos la oras? Cluj-napoca nu e cosul tau de gunoi stimata doamna!Este trist sa vedem astfel de gesturi care afecteaza nu doar orasul nostru, cat si mediul. Haideti sa fim responsabili si sa ... citește toată știrea