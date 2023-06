Laudarosenia primarului Emil Boc privind digitalizarea Clujului e contrazisa tocmai de un liberal clujean, deputatul Sabin Sarmas, fost presedinte al Autoritatii pentru digitalizarea Romaniei, care a avut o ampla interventie in cadrul evenimentului "IQ Digital Summit". Cluj Napoca nu este nici pe departe un motor in procesul transformarii digitale a Romaniei, atata timp cat numarul de utilizatori ai principalelor aplicatii de servicii - precum ghiseul.ro - este mic in comunitatea pastorita de ... citeste toata stirea