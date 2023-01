Cluj-Napoca, orasul cu cel mai scump transport public din Romania! Cu un leu te poti plimba doar 10 minute cu autobuzul

Cluj-Napoca este orasul cu cele mai scumpe titluri de calatorie per unitate de timp din Romania. Cu un leu te poti plimba doar 10 minute cu autobuzul in "orasul de 5 stele", 30 de minute in Bucuresti si 40 de minute in Iasi, potrivit unei analize publicate de Mobilitate Cluj Napoca."Desi in Municipiul Cluj-Napoca obisnuitul bilet inca reprezinta calatoria cu un singur vehicul, CTP Cluj ofera si bilete pe timp, la 3 lei - 30 de minute prin aplicatie, respectiv 6 lei - 60 de minute prin SMS. In ... citeste toata stirea