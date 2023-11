Numarul copiilor care merg la o cresa sau gradinita privata din tara a crescut accelerat in ultimii 10 ani. Daca in anul scolar 2013/2014, 16739 de prescolari, care reprezentau 2.9% din totalul de prescolari ai tarii, urmau cursurile unei gradinite private, in anul scolar 2021/2022, procentul aproape s-a triplat (7.1%) si numarul acestora a ajuns la 36770, potrivit unei analize facute pe baza rapoartelor privind sistemul educational din Romania, publicate de Institutul National de Statistica. ... citeste toata stirea