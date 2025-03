Cluj-Napoca, pe locul 2 intre cele mai bogate orase din Romania. Ce oras din Transilvania e pe primul loc, cu un buget/locuitor mai mare cu 36%

Cluj-Napoca are pentru 2025 un buget estimat la circa 4.2 miliarde de lei, la care s-ar putea adauga 0.7 miliarde lei ramasi necheltuiti din 2024.Cu aceste cifre, orasul nostru se afla pe locul al doilea la nivel national in ceea ce priveste bugetul /locuitor cu o suma de 14809 lei/persoana, conform unui clasament realizat de publicatia Profit.roPe primul loc in clasament se afla Oradea, cu un buget de 20235 lei/persoana, deci cu 36% mai mare decat Cluj-Napoca. Pe pozitia a treia se situeaza ... citește toată știrea