Cluj-Napoca, pe locul doi la comenzile de flori de 8 Martie! Clujencele sunt rasfatate cu lalele, sushi si clatite

Clujenii stiu sa celebreze femeile din viata lor, iar acest lucru se vede si in comenzile de flori de 8 Martie! Potrivit unei analize Glovo, Cluj-Napoca s-a clasat pe locul al doilea in topul oraselor cu cele mai multe comenzi de flori, fiind devansat doar de Bucuresti.Anul trecut, Romania a fost lider absolut la comenzile de flori, fiind pe primul loc in topul tarilor in care Glovo este activ. Analiza dezvaluie ca pe langa flori, romanii sarbatoresc Ziua Femeii cu sushi si clatite.Conform ... citește toată știrea