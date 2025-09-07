Editeaza

Cluj-Napoca: Petreceri, porc sacrificat pe strada si bataie generala. Clujenii se tem sa mai iasa din casa: "Este extrem de grav"

Sursa: Stiri de Cluj
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 11:49
39 citiri
Locuitorii de pe strada George Stephenson din Cluj-Napoca, se plang de tulburarea repetata a linistii publice si de comportamente abuzive pe domeniul public, reclamand ca situatia a devenit insuportabila.
Oamenii spun ca in zona au loc frecvent petreceri zgomotoase, uneori pana dupa ora 3 dimineata, inclusiv in zile lucratoare, cu muzica data la maximum inca de dimineata. Copiii se joaca zilnic in fata blocului, striga ore intregi si se dau cu bicicletele pe strada, iar unele incidente au ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
Perchezitii la Cluj, intr-un dosar de mare evaziune fiscala de peste 90 de milioane de lei. Ancheta ar viza o importanta companie auto de masini rulate
UPDATE 09:45 Se pare ca ancheta ar viza un grup de firme care opereaza sub brandul Leasing ...
Bugetar de LUX la Cluj, castiga cat presedintele Frantei! Seful RADP Cluj, pensionar, cumuleaza la stat pensia cu salariu: "Aici sunt banii Dvs!"
Intr-o perioada in care Guvernul discuta despre taieri bugetare, unele persoane din administratia ...
Operatiune ca-n filme astazi la Cluj: Un clujean care a furat o masina s-a baricadat intr-o casa ca sa scape de politisti. Au intervenit negociatorii
Investigatiile rapide au condus la identificarea a doi suspecti: un barbat de 38 de ani din ...
ActualitateBusinessSportLife Show