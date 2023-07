Pentru buna desfasurare a festivalului UNTOLD 2023 (inclusiv perioada de montaj si demontaj a logisticii festivalului), sunt necesare mai multe restrictii de circulatie, anunta Primaria Cluj-Napoca.Restrictiile vor fi urmatoarele:* inchiderea circulatiei rutiere pe Aleea Stadion, in perioada 28 iulie - 14 august 2023, in intervalul orar 23.30 - 04.30;* inchiderea circulatiei rutiere pe Aleea Stadion, din data de 28 iulie 2023, ora 14.00 pana in data de 29 iulie 2023, ora 04.30;* inchiderea ... citeste toata stirea