Cluj-Napoca revolutioneaza Revelionul! Ce au pregatit organizatorii la trecerea dintre ani pentru binele animalelor

"In numele animalelor si pasarilor, vreau sa va multumesc din suflet!" este primul comentariu care iti sare in ochi la o postare despre petrecerea de Revelion fara artificii si petarde, organizata in centrul orasului Cluj-Napoca."Sa intram in 2025 in liniste, dar cu bucurie!", scrie o alta persoana pe Facebook. Totul vine in contextul in care Primaria Cluj-Napoca a anuntat ca nu va avea un spectacol de artificii, ci unul de drone si lasere.Cel mai mare stres al detinatorilor de animale in ... citește toată știrea