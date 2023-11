Primaria si Consiliul local Cluj-Napoca invita comunitatea clujeana si turistii sa sarbatorim impreuna Ziua Nationala a Romaniei. Manifestarile din acest an se vor desfasura in Piata Mihai Viteazul, Piata Avram Iancu si Piata Unirii.Evenimentele debuteaza cu ceremonialul de depunere de jerbe si flori in Piata Mihai Viteazul, de la ora 09:00. Manifestarile organizate de Primaria si Consiliul local Cluj-Napoca, Institutia Prefectului Judetul Cluj si Divizia 4 Infanterie "Gemina" continua de la ... citeste toata stirea