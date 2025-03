Cluj-Napoca se sufoca din cauza masinilor! Locuitorii au ajuns la capatul rabdarii: "Sunt animale salbatice cu permis de conducere"

Parcarile in Cluj-Napoca dau batai de cap clujenilor, in conditiile in care tot mai multi locuitori se plang ca spatiile verzi au ajuns sa se transforme in locuri de parcare.De curand, un clujean a rabufnit la adresa conducatorilor auto carora nu le pasa de reguli. Chiar daca exista parcari la intersectia strazii Nicolae Pascaly cu Aleea Slanic din cartierul Gheorgheni, unii soferi isi lasa masinile pe spatiul verde, unde s-au plantat flori.CITESTE SI: Soferii nu mai au rusine! Spatiul verde ... citește toată știrea