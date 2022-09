Cluj-Napoca - "smart city" ramane in haos urbanistic, cu reguli de construire depasite, trasate pe plansa de hartie. Contractul pentru noul PUG a fost reziliat de primarie/ Compania responsabila de proiect spune ca nu a primit datele necesare

Un oras precum Cluj-Napoca, care in prezent are un Plan Urbanistic facut pe o plansa de hartie, ramane in "haos urbanistic", tributar intereselor dezvoltatorilor imobiliari si va oferi in continuare date foarte putin utilizabile, incomplete si imprecise, arata reprezentantii companiei Synergetics, vorbind despre consecintele rezilierii unilaterale a contractului pentru actualizarea PUG Cluj. Intr-o conferinta de presa, oficialii companiei spun ca au fost notificati in 5 septembrie asupra ... citeste toata stirea