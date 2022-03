Cluj-Napoca, sub o "patura" de aer poluat. Clujenii sunt indemnati sa evite aerisirea locuintelor si activitatile in aer liber

Calitatea aerului in Cluj-Napoca este nefavorabila in aceasta dimineata. Mai multi senzori din oras care masoara particulele in suspensie PM2.5 si PM10 indica valori peste limita legala.Monitorizarea calitatii aerului din Cluj-Napoca se face folosind senzori Open Source. Precizam ca este alerta de poluare in municipiu, dupa ce groapa ilegala de gunoi de la depozitul de deseuri Pata Rat, a ars mai bine de 3 ore. Pompierii clujeni s-au luptat cu flacarile pe o portiune de 5 hectare.FOTO: ... citeste toata stirea