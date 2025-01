Cluj- Nici in propria casa nu mai esti in siguranta! Un tanar de 26 de ani a intrat in casa peste un cuplu de clujeni si i-a atacat violent, ranindu-i

Tanar de 26 de ani retinut dupa ce a intrat violent in locuinta a doi vecini la Turda si i-a atacat cu un obiect intepatorLa finalul anului trecut, pe 31 decembrie 2024, un conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool a degenerat intr-un incident grav in municipiul Turda. Un tanar de 26 de ani a intrat fara drept in locuinta unui barbat de 37 de ani si a unei femei de 39 de ani, unde a devenit violent, provocandu-le leziuni cu un obiect taietor-intepator.Incidentul a avut loc dupa o ... citește toată știrea