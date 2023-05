Muzeul Etnografic al Transilvaniei, institutie publica de cultura care functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj, in colaborare cu Societatea Ornitologica Romana, va invita sambata, 3 iunie 2023, incepand cu ora 17:00, la NOAPTEA PRIVIGHETORILOR 2023.Evenimentul este aflat la a 10-a editie consecutiva la Cluj si va avea loc in Parcul Etnografic National "Romulus Vuia"."Aleile Parcului Etnografic ne vor fi salile de clasa, unde vom povesti participantilor despre pasarile Clujului, ... citeste toata stirea