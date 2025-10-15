Editeaza

Cluj- O cabana a ars din temelii azi-noapte la Luna. Incendiul ameninta o hala si 200 de vaci - FOTO

Sursa: Stiri de Cluj
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 07:49
Noaptea trecuta, pompierii din cadrul Detasamentului Turda au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cabana din localitatea Luna. Apelul de urgenta a fost primit in jurul orei 23:00, iar la fata locului s-au deplasat patru autospeciale cu apa si spuma.
La sosirea echipajelor, flacarile se manifestau generalizat, pe o suprafata de aproximativ 50 de metri patrati, existand riscul ca focul sa se extinda la mai multe anexe aflate in apropiere aEuro" o hala unde ...citește toată știrea

