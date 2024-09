Cluj: O dubita a depasit, pe linie continua, trei masini dintr-un foc. A primit multe flash-uri de pe banda opusa - VIDEO

Inconstienta in trafic in judetul Cluj se mentine la cote ridicate. Aproape zilnic soferii decid sa nu respecte legea si sa puna siguranta lor si a celorlalti participanti la trafic in pericol.Un astfel de moment a avut loc in urma cu patru zile, 20 septembrie, atunci cand o dubita a depasit pe linie continua trei autoturisme. Evenimentul ... citește toată știrea