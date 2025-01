Cluj- O femeie a fost gasita moarta intr-un bloc, la etajul 4. Pompierii au intrat pe geam pentru a ajunge la ea VIDEO

O femeie a fost gasita moarta in propria locuinta. Pompierii au intrat pe geam, cu scara la etajul 4 O femeie decedata in propira locuinta a fost descoperita in seara de 11 ianuarie 2025 pe strada Nuferilor din Turda. Echipajele de pompieri si politie s-au deplasat la fata locului, initial fiind sesizata necesitatea de a debloca o persoana dintr-o locuinta. La sosirea echipajelor, s-a constatat ca era vorba despre o femeie in varsta de aproximativ 65 de ani, gasita decedata in apartamentul sau ... citește toată știrea