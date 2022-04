Cluj: O femeie a murit lovita de tren in apropierea statiei CFR Piatra Craiului din localitatea Bucea. Politistii au deschis o ancheta in acest caz

O femeie de 51 de ani a murit, joi, 21 aprilie, lovita de un tren, in localitatea Bucea, judetul Cluj.Politistii au fost semnalati cu privire la un incident petrecut in dimineata zilei de joi, 21 aprilie, in apropierea statiei CFR Piatra Craiului, din localitatea Bucea, judetul Cluj. O femeie a fost gasita fara viata chiar pe liniile de cale ferata, fiind victima unui presupus accident feroviar. Politistii clujeni iau in considerare si un posibil act de sinucidere."In jurul orei 08.30, ... citeste toata stirea