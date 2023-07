O femeie aproape in coma alcoolica a fost oprita de politisti pe o strada din Cluj-napoca.In 7 iulie, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de o femeie de 28 de ani, din judetul Iasi, cercetata pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului.In aceeasi zi, in jurul orei 00.30, politistii Sectiei 4 Politie Cluj-Napoca au fost sesizati despre faptul ca intr-o parcare situata pe Aleea Mogosoaia, soferul unui autoturism ... citeste toata stirea