Cluj: O minora de 15 ani, din Huedin, a disparut. Daca ati vazut-o, sunati la 112

La data de 22 septembrie 2024, in jurul orei 22:30, Politia orasului Huedin a fost sesizata despre faptul ca minora GHEEsI ALINA-ADELA, in varsta de 15 ani, a plecat in mod voluntar dintr-un centru destinat minorilor, in cursul zilei de 22 septembrie, din orasul Huedin, noteaza infohuedin.SEMNALMENTE - 1,60 cm inaltime, 50 kg, ... citește toată știrea