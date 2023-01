Cluj: O profesoara ironizata pe retelele sociale de doi elevi a primit la Judecatorie despagubiri de 30.000 de lei

O profesoara din Cluj-Napoca a primit despagubiri in valoare de 30.000 lei de la parintii a doi fosti elevi, care au ironizat-o pe retelele sociale.Copiii erau in momentul producerii incidentului in clasa a VII-a si au publicat pe un cont fals de Facebook, dar si pe grupul de WhatsApp al clasei imagini ce ilustrau o maimuta, menite sa denigreze imaginea profesoarei.Dupa cinci ani, judecatorii clujeni i-au dat dreptate profesoarei, motivand ca onoarea si reputatia dascalului au avut de suferit, ... citeste toata stirea