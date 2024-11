Cluj: Oamenii strazii au lasat mormane de deseuri pe strada Frunzisului: "Au cazut frunzele si se vede mizeria"

Locuitorii de pe strada Frunzisului din Cluj-Napoca au cerut autoritatilor locale sa ia masuri urgente pentru indepartarea deseurilor lasate in urma de oamenii strazii.Un clujean sustine ca, pe timpul verii, mai multe persoane fara adapost isi facusera culcus in vegetatia din zona. In urma unei sesizari, Politia Locala a intervenit, iar oamenii respectivi au fost alungati.Insa, in urma lor, au ramas mormane de deseuri care au iesit la suprafata ... citește toată știrea