Cluj - orasul preturilor de 5 stele. Un clujean a cumparat in Italia CINCI apartamente la pretul UNUI apartament in Cluj: "Cu trei camere" - VIDEO

Cu preturi care ating cote greu de imaginat, piata imobiliara din Cluj-Napoca continua sa uimeasca, provocand discutii si comparari incredibile. Un clujean dezvaluie ca suma de 220.000 de euro i-a adus nu unul, ci cinci apartamente de trei camere in Italia, in timp ce in Cluj, aceeasi suma ar fi suficienta pentru achizitia unui singur apartament.O astfel de discrepanta alimenteaza dezbateri si intrebari despre justificarea preturilor intr-unul dintre cele mai scumpe orase din Romania.Un ... citește toată știrea