Un caine a avut un sfarsit tragic, dupa ce stapanul l-a inchis in masina, in parcarea VIVO Cluj. Catelul a facut hipertermie si nu a mai putut fi salvat.Proorietarul s-a dus la cumparaturi la Carrefour, dar a lasat cainele inchis intr-o cusca in autoturism, la ora 13.00, cand afara, la soare, erau 40 de grade Celsius. Fara indoiala, in autoturism, erau la acea ora 50 de grade.Reprezentantul unei asociatii de ... citeste toata stirea