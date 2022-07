Cluj: Pizza livrata cu muste in interior! Clientul a facut plangere la Directia Sanitar-Veterinara. Ce spun cei de la pizzerie - FOTO

Un clujean a fost socat sa constate ca una dintre pizzele comandate de la un atelier din oras avea o musca gatita, alaturi de celelalte ingrediente."Am comandat de la Pizzeria d'autore din Cluj si cand am deschis cutia am observat ca pe o pizza era o musca gatita. Am sunat la ei si au dat din coate, spunand ca nu stiu cum s-a intamplat, dar atat", ne-a relatat Raul. Acesta a facut plangere la DIrectia Sanitar Veterinara Cluj.Prezenta mustelor in bucatarie este un lucru grav."Musca pe care ... citeste toata stirea