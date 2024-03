Cluj - "Pleaca chiriasul si nu stiu ce sa fac" - Fara ordin judecatoresc nici nu il poti scoate din casa

Proprietarul unui apartament din Cluj-Napoca a ajuns sa se teama de chiriasul lui, pe care il banuieste ca ar urma sa fuga."In momentul de fata am un apartament inchiriat iar chiriasul a intarziat 10 zile cu plata chiriei si are utilitati neplatite de 2100 lei + cele pentru care inca nu au venit facturile. In momentul de fata ma astept la orice si iau in calcul faptul ca ar putea pleca fara sa mai plateasca ceva.As vrea sa stiu daca voi ati intampinat o astfel de situatie si cum ati procedat. ... citește toată știrea