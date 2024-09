Cluj: Ploaia le-a dat batai de cap soferilor din Floresti! O strada s-a transformat complet in lac - VIDEO

Ploaia de azi a facut ravagii in Floresti!Strada Florilor a fost inundata complet, dupa ploaia de azi dimineata. Desi a durat putin, carosabilul s-a umplut de apa.Din pacate, meteorologii anunta ploi puternice in tot weekendul, asa ca riscul ca acest lucru sa se intample din nou este destul de mare.Amintim ca judetul Cluj se afla sub o avertizare Cod galben de ploi puternice.Potrivit expertilor, se anunta perioade cu averse, descarcari electrice si ... citește toată știrea