Cluj: "Politia ne-a spus ca e weekend si NU AVEM POLIEsIE". Un barbat ameninta oamenii cu arma in Campenesti, Apahida

Statul de drept in Romania pare ca se dezintegreaza. Un locuitor din satul Campenesti, comuna Apahida, a reclamat la Politie ca un vecin cu o arma ii ameninta, iar politia le-a transmis ca pe weekend Apahida "nu are politie"."Avem in Campenesti, judetul Cluj, un vecin care circula mereu beata, si a varsat fosa la noi in curte si dupa 9 luni de rugaminti am chemat politia si a fost amendat.Acum individul si-a cumparat arma si ieri (sambata, 2 iulie) a tras in preajma casei mele, nu erau 5 ... citeste toata stirea