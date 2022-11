Cluj: Politistul, care a calcat pe cap un tanar incatusat si doborat la pamant, este cercetat. Agentul era suparat ca a trebuit sa alerge - VIDEO

Tanarul calcat de doua ori pe cap de un politist, in timp ce era incatusat, a fugit de oamenii legii dupa un scandal pe strada Republicii. Politistul este cercetat acum.Stiri de Cluj a prezentat public in exclusivitate imaginile cu retinerea tanarului si momentul in care este calcat pe cap de politistul furios ca a trebuit sa fuga dupa cel care a incercat sa scape."Avand in vedere imaginile aparute in spatiul public, conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Cluj a dispus verificari ... citeste toata stirea