Cluj: Politistul decorat, care este acuzat de agresiunea unei femei care dormea, ramane in arest

Politistul clujean decorat pentru merite civice, care acum este acuzat de o tanara de viol, ramane in arest pentru 30 de zile.El a fost arestat de Judecatoria Cluj-Napoca zilele trecute si a atacat decizia, pe motiv ca se considera nevinovat, iar masura este abuziva.Tribunalul Cluj a refuzat sa il elibereze, astfel ca agentul va sta in arest cele 30 de zile.Politistul Razvan Petrus a fost retinut in 14 noiembrie, fiind acuzat de o tanara pe care o cunostea de viol. Totul s-a intamplat vineri ... citeste toata stirea