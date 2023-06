Echipa pirotehnica a ISU Cluj a desfasurat in aceasta dimineata o misiune de asanare in localitatea Copaceni, comuna Sandulesti. Mai exact, in timpul unor lucrari efectuate la reteaua de apa si canalizare, a fost descoperita o bomba de aruncator, calibrul 82 mm, provenita din cel de-al Doilea Razboi Mondial."Persoanele aflate la fata locului au apelat imediat numarul unic de urgenta, iar pirotehnistii au ridicat bomba in conditii de maxima siguranta. Munitia va fi ulterior distrusa in cadrul ... citeste toata stirea