Cluj - Protest dupa ce bustul lui Iuliu Maniu a fost dat jos de muncitori

Mai multe organizatii s-au aratat stupefiate ca statuia (bustul) "fauritorului de tara, Iuliu Maniu, de la Cluj-Napoca a fost data jos cu excavatorul pentru lucrari in zona respectiva, despre care Primaria Cluj-Napoca nu a dat pana la aceasta ora nici o explicatie".Aceste organizatii spun ca "IULIU MANIU este un exemplu si un model pentru toti cei care pun pe primul plan principiile si valorile adevarate pe care a fost cladita aceasta tara si aceasta natiune. In anul in care se implinesc 150 ... citeste toata stirea