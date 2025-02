Cluj: Protest pentru Diana, tanara care a murit in cumplitul accident din Campia Turzii! Protestatarii cer ca vinovatul sa fie pedepsit aspru - FOTO

Un grup de cetateni au iesit duminica la protest, cerand dreptate pentru Diana, tanara care a murit in tragicul accident din Campia Turzii.Oamenii s-au strans pe strada Laminoristilor pentru a cere pedepsirea severa a soferului responsabil de producerea accidentului.Diana a murit dupa ce masina ei a fost izbita in plin de bolidul lui Gheorghies Dan Andrei, un tanar de 19 ani. Martorii spuneau ca acesta facea liniute. Diana avea doar 29 de ani si a lasat in urma doi copiii mici, un baietel si ... citește toată știrea