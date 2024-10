Cluj: Razie de proportii! Zeci de politisti si jandarmi au iesit pe strazi - VIDEO

O actiune de amploare a fost organizata in noaptea de sambata spre duminica in Dej.Incepand cu ora 00:00, aproximativ 40 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, impreuna cu jandarmii clujeni si reprezentanti din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca, au desfasurat o actiune in municipiul Dej si comunele arondate.Scopul raziei a fost prevenirea si ... citește toată știrea