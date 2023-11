Cu ocazia sarbatorii de "1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei", circulatia rutiera va fi restrictionata pe o serie de strazi din Cluj-Napoca.- in data de 1 decembrie 2023, pe urmatorul traseu: str. Napoca - Piata Unirii (latura de Sud si Est) - Bulevardul Eroilor - Piata Avram Iancu, in intervalul orar 8.00 - 9.30. De asemenea, parcarile de pe Bulevardul Eroilor vor fi eliberate din data de 30 noiembrie 2023, ora 00.00.- in data de 1 decembrie 2023, in Piata Mihai Viteazul, platoul ... citeste toata stirea