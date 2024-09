Cluj: Scandal monstru in Apahida! Un barbat a fost retinut dupa ce s-a luat la bataie pe strada la primele ore ale diminetii

Un barbat de 45 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a luat la bataie pe o strada din Apahida.Individul a fost retinut, fiind cercetat in cadrul unui dosar penal ce are ca obiectinfractiunile de lovirea sau alte violente si tulburarea linistii si ordinii publice.,, In jurul orei 07.40, barbatul de 45 de ani, ar fi agresat fizic un ... citește toată știrea